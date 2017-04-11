Nord Stream 2 подписала контракт на строительство «Северного потока – 2» с Allseas

Проектная компания строительства газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG 6 апреля подписала контракт на морскую укладку магистрали с Allseas, сообщила Nord Stream 2.

Обе нитки будут строиться в 2018 и 2019 гг.

Будут задействованы суда Solitaire, Audacia и Pioneering Spirit (сменило название с Pieter Schelte по политическим мотивам).

Судно Solitaire уже использовалось при укладке газопровода Nord Stream в Финском заливе.

Тендерные процедуры, включая укладку трубы в прибрежных водах России и Германии, продолжаются, пишет Nord Stream 2.