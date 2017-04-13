Минимальная розничная цена за бутылку водки 0,5 л будет увеличена до 205 рублей

Министерство финансов направило на регистрацию в Минюст приказ об увеличении минимальной розничной цены на водку в размере 205 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минфина. Сейчас она составляет 190 руб.

«Данная цена учитывает рост инфляции и акцизов, с одной стороны, с другой стороны, увеличение стоимости водки не будет чрезмерным, не создаст таким образом стимулов для увеличения теневого рынка крепкой алкогольной продукции», - отметили в Минфине.

Эту же информацию подтвердила ТАСС пресс-секретарь вице-премьера Александра Хлопонина (курирует алкогольную отрасль) Наталья Платонова. По ее словам, «205 руб. - это консолидированное решение, которое обеспечивает баланс всех интересов на рынке».

В конце марта глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявлял, что Минфин согласует единый алгоритм для автоматического расчета минимальной розничной цены на водку. По его словам, расчет минимальной цены на водку будет проводиться один-два раза в год с учетом ставки акциза и надбавок производителей.