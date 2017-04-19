Медведев: Против «Платона» протестуют всего 480 дальнобойщиков

Протестующие против системы «Платон» дальнобойщики составляют незначительную долю перевозчиков, зарегистрированных в ней, и часть из них хотят остаться в серой зоне. Так премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на вопрос фракции ЛДПР о росте протестов против «Платона» и митингах после выступления в Госдуме с отчетом о работе правительства.

«Не просто будет, он выстроен! этот диалог ведет все правительство, включая меня», - ответил Медведев на вопрос депутата о том, будет ли выстроен диалог с протестующими. По оценке Медведева, в состоянии забастовки всего 480 человек - из 800 000 автомобилей, зарегистрированных в системе «Платон». Премьер сказал, что лично встречался с лидерами дальнобойщиков, по всем вопросам даны поручения, в частности решено увеличивать тариф «Платона» медленнее, чем планировалось: в последний раз всего на 25%.

«Они все [перевозчики] хотят работать не в серой, а в белой зоне», - отметил премьер, тогда как значительная часть протестующих не зарегистрированы. По его мнению, «Платон» справедлив, поскольку большую часть ущерба дорогам наносят грузовики.

Выступая перед Госдумой, Медведев рассказал, что доля перегруженных трасс в России в минувшем году сократилась, в том числе благодаря запуску «Платона». «Количество перегруженных трасс снизилась на четверть. И это результат различных мер, в том числе - запуска известной системы "Платон", которая собирает сейчас 20 млрд руб.», - отметил премьер.