Перевозчики повысят цены вслед за тарифом «Платона»

В тарифах на перевозки с 15 апреля вводится надбавка «Дорожный сбор», связанная с повышением тарифов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон», говорится в сообщении перевозчика DPD, размещенном на сайте компании. Но в отличие от самого тарифа «Платона», надбавка будет рассчитываться не от километров, а от веса груза – от 0,45 до 1 руб. за 1 кг груза в зависимости от тарифа (без НДС).

Кризис снабжения Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) получило 116 заявлений из 34 регионов с жалобами на сокращение ассортимента продуктов питания и рост цен на отдельные позиции, говорится в письме, опубликованном на сайте организации и адресованном премьер-министру Дмитрию Медведеву. Возможны перебои с поставками мяса, овощей, фруктов, муки, сахара, круп, гигиенических и моющих средств, пишут они. Это «во многом обусловлено продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузов», отмечает ОЗПП. Но Росавтодор призывает не преувеличивать последствия стачки – в ней участвуют менее 0,01% всех участников рынка грузоперевозок, по подсчетам Росатодора. Одновременно Росавтодор обращает внимание на всплеск регистрации в системе «Платон»: за первую неделю апреля более 3 000 машин.

Надбавка за килограмм удобнее и для перевозчика, и для клиента, передала через представителя директор по операциям DPD в России Анна Матвеева. Если вводить надбавку за км, нужна сложная система тарификации, а клиенту пришлось бы постоянно фиксировать километраж, объясняет она. По сути, повысились тарифы компании только на сборные грузы (это не коснулось, например, тарифов на e-commerce и на курьерскую доставку), уточнила Матвеева.

Сейчас сбор с грузовиков тяжелее 12 т за проезд по федеральным трассам – 1,53 руб. за км. Повысить его сначала предполагалось вдвое. Но премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с представителями дальнобойщиков, решил повышать тариф только на 25%, правительство на следующий же день поправило постановление. В итоге с 15 апреля тариф будет вырастет до 1,91 руб./км.

Уступка со стороны правительства устроила не всех и 27 марта Объединение перевозчиков России начало «всероссийскую бессрочную стачку», которая продолжается уже третью неделю (см. врез).

Введение «Платона» с 15 ноября 2015 г. не вызвало существенного роста конечных цен, неоднократно заявлял представитель Росавтодора, ссылаясь на данные Росстата. С этим не согласилось Минэкономразвития - опрос компаний и ассоциаций производителей, перевозящих продукцию на дальние расстояния, показал: они жалуются на рост стоимости грузоперевозок: от 0,5% (металлургия) до 20% (ритейл) и 25% («иные сферы»), говорилось в сентябрьском письме министерства в правительство и Минтранс. Нужно заморозить тариф на льготном уровне до 1 января 2019 г., предлагало Минэкономразвития.

Повысить или перевыставить?

«Наши тарифы повышать не будем, но тариф «Платона» перевыставим один в один», - говорит заместитель гендиректора грузовой компании «Балтика-транс» Ирина Капитанова. Суммы, списанные в счет «Платона», будут представлены грузоотправителям из расчета по километрам, уточнила она.

Повышение тарифа на автоперевозки рассчитывается исходя из километража и составит для клиентов около 1%, пишет представитель FM Logistic, увеличение происходит только из-за изменения ставок «Платона».

Надбавка за каждый километр будет включена в тариф для грузоотправителей, которые пользуются услугами перевозки Full Truck, передал через представителя председатель совета директоров NAWINIA Рустам Юлдашев. К примеру, надбавка за перевозку на расстояние 3400 км от Москвы до Новосибирска составит 6460 руб., уточняет он, на услуги по доставке сборных грузов надбавки к тарифам не будет.

«Планируем повышение тарифов», - передал через представителя и начальник отдела российского экспедирования «Даксер» Алексей Черкашин. Но на стоимость перевозок влияют много факторов, не только «Платон», уточняет он: стоимость топлива постоянно растет, а в период забастовок были некоторые временные сложности и перебои с транспортом.

«Деловые линии», на которые приходится порядка 20% рынка перевозок, по оценке экспертов, повышать тарифы не планируют. Переложить повышение цены на плечи клиента - самый простой путь, передал через представителя директор управления по маркетингу и коммерции «Деловых линий» Давид Шамаев. Тариф на перевозки складывается из нескольких факторов, и компания может оставить его на том же уровне, оптимизировав логистику, автоматизацию операций, объяснил Шамаев.

Повышение тарифа до 1,9 руб./км повлияет на конечную стоимость товаров в пределах 1%, что неощутимо для конечного потребителя, комментирует представитель Росавтодора. Сборы в системе составляют только 3-6% из общей структуры затрат на перевозку, а расходы на транспортировку не превышают 10% в итоговой цене продукции, подсчитал Росавтодор.