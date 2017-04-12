Транспорт

Перевозчики повысят цены вслед за тарифом «Платона»

Конечные потребители не заметят повышение тарифа, настаивает Росавтодор
Повышение тарифа повлияет на конечную стоимость товаров в пределах 1%
Повышение тарифа повлияет на конечную стоимость товаров в пределах 1%
Александр Демьянчук/ТАСС

В тарифах на перевозки с 15 апреля вводится надбавка «Дорожный сбор», связанная с повышением тарифов за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон», говорится в сообщении перевозчика DPD, размещенном на сайте компании. Но в отличие от самого тарифа «Платона», надбавка будет рассчитываться не от километров, а от веса груза – от 0,45 до 1 руб. за 1 кг груза в зависимости от тарифа (без НДС).

Кризис снабжения

Общество зашиты прав потребителей (ОЗПП) получило 116 заявлений из 34 регионов с жалобами на сокращение ассортимента продуктов питания и рост цен на отдельные позиции, говорится в письме, опубликованном на сайте организации и адресованном премьер-министру Дмитрию Медведеву. Возможны перебои с поставками мяса, овощей, фруктов, муки, сахара, круп, гигиенических и моющих средств, пишут они. Это «во многом обусловлено продолжающейся третью неделю всероссийской стачкой водителей большегрузов», отмечает ОЗПП. Но Росавтодор призывает не преувеличивать последствия стачки – в ней участвуют менее 0,01% всех участников рынка грузоперевозок, по подсчетам Росатодора. Одновременно Росавтодор обращает внимание на всплеск регистрации в системе «Платон»: за первую неделю апреля более 3 000 машин.

Надбавка за килограмм удобнее и для перевозчика, и для клиента, передала через представителя директор по операциям DPD в России Анна Матвеева. Если вводить надбавку за км, нужна сложная система тарификации, а клиенту пришлось бы постоянно фиксировать километраж, объясняет она. По сути, повысились тарифы компании только на сборные грузы (это не коснулось, например, тарифов на e-commerce и на курьерскую доставку), уточнила Матвеева.

Сейчас сбор с грузовиков тяжелее 12 т за проезд по федеральным трассам – 1,53 руб. за км. Повысить его сначала предполагалось вдвое. Но премьер-министр Дмитрий Медведев после встречи с представителями дальнобойщиков, решил повышать тариф только на 25%, правительство на следующий же день поправило постановление. В итоге с 15 апреля тариф будет вырастет до 1,91 руб./км.

Уступка со стороны правительства устроила не всех и 27 марта Объединение перевозчиков России начало «всероссийскую бессрочную стачку», которая продолжается уже третью неделю (см. врез).

Введение «Платона» с 15 ноября 2015 г. не вызвало существенного роста конечных цен, неоднократно заявлял представитель Росавтодора, ссылаясь на данные Росстата. С этим не согласилось Минэкономразвития - опрос компаний и ассоциаций производителей, перевозящих продукцию на дальние расстояния, показал: они жалуются на рост стоимости грузоперевозок: от 0,5% (металлургия) до 20% (ритейл) и 25% («иные сферы»), говорилось в сентябрьском письме министерства в правительство и Минтранс. Нужно заморозить тариф на льготном уровне до 1 января 2019 г., предлагало Минэкономразвития.

Стачка дальнобойщиков против системы «Платон» продолжается уже две недели
Протест на обочине
Стачка дальнобойщиков, недовольных системой «Платон», уже влияет на рынок перевозок

Повысить или перевыставить?

«Наши тарифы повышать не будем, но тариф «Платона» перевыставим один в один», - говорит заместитель гендиректора грузовой компании «Балтика-транс» Ирина Капитанова. Суммы, списанные в счет «Платона», будут представлены грузоотправителям из расчета по километрам, уточнила она.

Повышение тарифа на автоперевозки рассчитывается исходя из километража и составит для клиентов около 1%, пишет представитель FM Logistic, увеличение происходит только из-за изменения ставок «Платона».

Надбавка за каждый километр будет включена в тариф для грузоотправителей, которые пользуются услугами перевозки Full Truck, передал через представителя председатель совета директоров NAWINIA Рустам Юлдашев. К примеру, надбавка за перевозку на расстояние 3400 км от Москвы до Новосибирска составит 6460 руб., уточняет он, на услуги по доставке сборных грузов надбавки к тарифам не будет.

«Планируем повышение тарифов», - передал через представителя и начальник отдела российского экспедирования «Даксер» Алексей Черкашин. Но на стоимость перевозок влияют много факторов, не только «Платон», уточняет он: стоимость топлива постоянно растет, а в период забастовок были некоторые временные сложности и перебои с транспортом.

Рынок не почувствовал стачку
Протесты против «Платона» продолжаются
Дальнобойщики не доверяют системе

«Деловые линии», на которые приходится порядка 20% рынка перевозок, по оценке экспертов, повышать тарифы не планируют. Переложить повышение цены на плечи клиента - самый простой путь, передал через представителя директор управления по маркетингу и коммерции «Деловых линий» Давид Шамаев. Тариф на перевозки складывается из нескольких факторов, и компания может оставить его на том же уровне, оптимизировав логистику, автоматизацию операций, объяснил Шамаев.

Повышение тарифа до 1,9 руб./км повлияет на конечную стоимость товаров в пределах 1%, что неощутимо для конечного потребителя, комментирует представитель Росавтодора. Сборы в системе составляют только 3-6% из общей структуры затрат на перевозку, а расходы на транспортировку не превышают 10% в итоговой цене продукции, подсчитал Росавтодор.

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Марк Агнор / ТАСС
27 марта в российских регионах начались акции протеста дальнобойщиков против системы сбора платы за проезд по федеральным трассам «Платон». На фото фуры в Улан-Удэ
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Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
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Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
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Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
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Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
10/17
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
11/17
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
12/17
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
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Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
Евгений Егоров / Ведомости
Акция протеста против «Платона» в Санкт-Петербурге
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Акция дальнобойщиков в Ростове-на-Дону
Валерий Матыцин / ТАСС
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