Башкирия может ограничиться членством в совете «Башнефти» без акционерного соглашения с «Роснефтью»

Премьер Башкирии Рустэм Марданов заявил, что правительство региона может ограничиться членством в совете директоров «Башнефти» без заключения акционерного соглашения с «Роснефтью». «Вопроса о заключении акционерного соглашения сейчас нет, хотя мы прорабатывали этот вопрос, но я думаю, что, учитывая, что построение отношений в рамках деятельности совета директоров в принципе нормально, может быть, мы его заключать и не будем», – сказал Марданов.

Он отметил, что региональные власти удовлетворены сотрудничеством с «Роснефтью». «Ни один проект инвестиционный "Роснефть" не пересмотрела, наоборот, сейчас речь идет о том, чтобы какие-то новые проекты реализовать, происходит анализ. Не уменьшился объем поступлений в бюджет и поддержки проектов со стороны "Башнефти" за счет внебюджетных источников, поэтому мы считаем, что все идет в соответствии с договоренностями», – сказал премьер.

Отвечая на вопрос о рекомендациях по размеру дивидендов «Башнефти», Марданов сказал: «Я думаю, здесь есть вопросы, как правильно решить этот вопрос в этом году. Здесь прежде всего сами представители "Роснефти" выйдут с предложением в ближайшее время, но совет директоров должен состояться буквально в апреле месяце, для того чтобы принять решение».