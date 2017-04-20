«Лента» отчиталась о снижении сопоставимых продаж и трафика

Выручка ритейлера «Лента» в I квартале 2017 г. увеличилась на 17,2% до 77,9 млрд руб. по сравнению с I кварталом 2016 г., сообщила компания. Компания замедлила рост по сравнению с тем же периодом годом ранее: тогда выручка выросла на 22,1% за тот же период. Продажи сопоставимых магазинов «Ленты» сократились на 1,7%, а покупательский трафика - на 2%. Годом ранее оба показателя компании выросли. При этом выручка гипермаркетов «Ленты» в I квартале выросла на 16,5%, до 74 млрд руб., их LfL-выручка снизилась на 1,8% из-за падения трафика на 2,2%.

Выручка супермаркетов увеличилась на 30,6%, до почти 4 млрд руб., продажи сопоставимых магазинов - на 0,9% из-за роста среднего чека на 0,7% и трафика на 0,2%. Количество покупателей во всех магазинах «Ленты» увеличилось на 20,1%, до 72,6 млн. Средний чек сократился на 2,4%, до 1 074 руб.

«Макроэкономика и ситуация в потребительском секторе в первом квартале 2017 г. оставались весьма сложными. Хотя магазины "Лента" продолжают отбирать покупателей у конкурентов, динамика выручки находилась под давлением сразу нескольких факторов, в том числе низкой инфляции, изменений в покупательском поведении, короткого февраля и нашего быстрого роста, который вызывает ожидаемый эффект каннибализации» - приводятся в сообщении слова гендиректора «Ленты» Яна Дюннинга. Он надеется на улучшение в течение года. Компания будет проводить мероприятия для стимулирования продаж, добавил он.