Путин провел закрытую встречу с Сечиным

Президент России Владимир Путин поздно вечером 19 апреля встретился с главным исполнительным директором «Роснефти» Игорем Сечиным. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, встреча носила закрытый характер.

«Встреча, действительно, была. Она состоялась вчера очень поздно. Она носит закрытый характер», – сказал Песков.

Ранее сообщалось, что власти Чечни и руководство компании «Роснефть» уладили недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с Владимиром Путиным.