Руководство Чечни и «Роснефть» договорились об урегулировании недопониманий

Власти Чечни и руководство компании «Роснефть» уладили недопонимания и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Об этом заявил глава республики Рамзан Кадыров на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«С Игорем Ивановичем Сечиным мы договорились. Были определенные недопонимания. Я так понял, что до руководства "Роснефти" не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. "Роснефть" остается для нас очень важной в республике и дальше будет вкладывать и развивать, и нефтяное направление, и экономику республики», - доложил Кадыров президенту.

Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и Кадыров на встрече в Москве договорились создать рабочую группу по повышению эффективности совместных проектов, говорится в сообщении нефтяной компании.

Стороны обсудили реализацию соглашения, по условиям которого «Роснефть» оказала финансовую помощь республике на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности.

Основным активом «Роснефти» в Чечне является 51% «Грознефтегаза» (остальной пакет - у правительства Чечни).