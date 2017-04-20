Какао-бобы подешевели до минимума за 9 лет

Цены на какао-бобы обновили многолетние минимумы на торгах в Лондоне и Нью-Йорке на фоне укрепления фунта стерлингов и избыточного предложения. Также снижаются цены на сахар и кофе арабика, пишет Financial Times.

Июльский контракт на какао-бобы опустился в ходе торгов на бирже Нью-Йорка на 3,6% до $1806 за тонну - самого низкого уровня с сентября 2007 г. С начала 2017 г. стоимость какао-бобов упала на 15%, падение за последние 12 месяцев составляет около 40%. В Лондоне аналогичный фьючерс опустился на 3,1% до 1425 фунтов, минимума с марта 2013 г.

Кофе арабика в Нью-Йорке накануне подешевел на 3,4% до $1,4065 за фунт.