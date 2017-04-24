Белоусов сообщил о подписании директивы по уровню дивидендов «Роснефти»

Директива по уровню дивидендов «Роснефти» подписана, заявил помощник президента России Андрей Белоусов, не уточнив конкретной цифры.

«Я директивы правительства не обсуждаю, тем более, насколько я помню, она (директива по дивидендам "Роснефти") для служебного пользования», - сказал он.

В правительство ранее было внесено с разногласиями два варианта директивы, предполагавших уровень дивидендов в 35% и 50% от прибыли по МСФО за 2016 г. Согласно проекту бюджета компании, ее чистая прибыль по МСФО в 2017–2019 гг. должна составить 373,8 млрд, 392,3 млрд и 432,3 млрд руб. соответственно. В бюджет деньги поступают не сразу, а через «Роснефтегаз» (т. е. попадут туда только в следующем году). Чистая прибыль «Роснефти» за 2016 г. составила 181 млрд руб., таким образом, в бюджет должно прийти всего 45,2 млрд руб. при 50% и 31,7 млрд руб. при 35%.