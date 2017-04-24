Дайджест Financial Times и The Wall Street Journal от 24 апреля 2017 года

Политика

Выход Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен во второй тур президентских выборов во Франции знаменует новую политическую эпоху. Теперь в центре внимания стоит глобализация. Поэтому избиратели выбирают не между левыми и правыми кандидатами, а между противником и сторонником ЕС читать на WSJ.com читать на FT.com

Возможная победа Макрона на выборах во Франции укрепит уверенность сторонников ЕС среди европейских политиков, что угроза для них со стороны популистов ослабевает читать на WSJ.com

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа снижается, и уже 54% американцев недовольны его действиями, показал новый опрос WSJ/NBC News читать на WSJ.com

Президент США Дональд Трамп обсудил по телефону с лидерами Китая и Японии кризис в отношениях с Северной Кореей и слухи о новом ядерном испытании Пхеньяна. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Трампа действовать осторожно читать на WSJ.com читать на FT.com

Также в выходные Северная Корея арестовала уже третьего за последние месяцы гражданина США на фоне ухудшения отношений с Вашингтоном читать на WSJ.com

Король Саудовской Аравии назначил своего сына принца Халеда ибн Салмана новым послом страны в США. Это похоже на попытку Эр-Рияда укрепить отношения с администрацией Трампа читать на WSJ.com

Экономика

Правительства и компании из развивающихся стран активно выпускают долларовые облигации в этом году. Но у них могут возникнуть проблемы с их возвратом, если процентные ставки вырастут, а доллар продолжит укрепляться читать на WSJ.com

Министр торговли США Уилбур Росс в интервью FT заявил о готовности возобновить торговые переговоры с ЕС. Но он предупредил блок, что Япония и Китай тоже хотят поскорее заключить соглашение с администрацией Трампа читать на FT.com

Европейские чиновники, в частности еврокомиссар по вопросам экономики Пьер Московичи, выступают за идею создания Европейского валютного фонда. По их мнению, он сможет решать проблемы еврозоны лучше МВФ читать на FT.com

Министр финансов США Стивен Мнучин в выходные положительно высказался о деятельности МВФ и Всемирного банка. Но обе организации по-прежнему обеспокоены тем, будет ли их поддерживать администрация Дональда Трампа читать на WSJ.com

МВФ в выходные предупредил Грецию, что ей понадобятся дополнительные экономические реформы, даже если она договорится с европейскими кредиторами о частичном списании долга читать на WSJ.com

Суверенный фонд Малайзии 1MDB согласился заплатить $1,2 млрд, чтобы частично урегулировать с суверенным фондом Абу-Даби спор, касающийся предполагаемой кражи средств из 1MDB читать на WSJ.com

Индустрия

Гендиректор LafargeHolcim Эрик Олсен покинет компанию из-за скандала по поводу платежей, которые компания делала вооруженным группировкам в Сирии для обеспечения безопасности сотрудников читать на WSJ.com читать на FT.com

PPG Industries сделала новое улучшенное предложение по покупке производителя красок Akzo Nobel. Его размер около 24,6 млрд евро читать на WSJ.com читать на FT.com

Цены на алюминий не упали в последнее время, как на другие промышленные металлы, а даже подросли. Дело в том, что китайские власти намерены в этом году закрыть несколько алюминиевых заводов по экологическим соображениям, и инвесторы ждут сокращения предложения читать на WSJ.com

Использование 3D-печати командами Formula 1 для производства небольших деталей свидетельствует, что технология все-таки находит применение не только в создании прототипов читать на FT.com

Автомобили

Старший вице-президент альянса Renault-Nissan Оги Реджич, отвечающий за разработку автомобилей с выходом в интернет, в интервью FT рассказал о связанных с этим трудностях. В частности, о поиске оптимальной стоимости этих технологий читать на FT.com

Энергоресурсы

Нефть немного подорожала в понедельник утром. Но аналитики сомневаются, что цены будут значительно выше $50 за баррель в ближайшем будущем на фоне роста добычи в США читать на WSJ.com

Экс-гендиректор BP Тони Хейворд покинет компанию Genel, где он пока занимает пост председателя совета директоров. Созданная в 2011 г. и сосредоточенная на добыче нефти в Курдистане компания терпит убытки читать на FT.com

Финансы

Европейские фондовые рынки и курс евро в понедельник утром выросли благодаря результатам первого тура президентских выборов во Франции. Инвесторы ждут, что Эммануэль Макрон во втором туре выиграет у Марин Ле Пен читать на WSJ.com читать на FT.com

Власти Италии ведут расследование в отношении бывшего управляющего директора суверенного фонда Абу-Даби по подозрениям в инсайдерской торговле акциями UniCredit в 2010 г. читать на FT.com

Ожидается, что акционеры Credit Suisse выразят свое недовольство по поводу убытков и бонусов топ-менеджеров, несмотря на то что банк решил добровольно сократить размер последних на 40% читать на FT.com

Несколько директоров Wells Fargo могут быть не переизбраны в совет директоров на ежегодном собрании акционеров во вторник, говорят знакомые с ситуацией люди читать на WSJ.com

Приток средств в биржевые фонды (ETF), инвестирующие в золотодобывающие компании, привел к активной торговле акциями этих компаний, несмотря на то что цены на золото почти не изменились. Это вызывает беспокойство относительно давления, которое могут оказывать на рынки быстрорастущие пассивные фонды читать на WSJ.com

Китайская платежная система UnionPay бросает вызов Visa and MasterCard, ведя активную экспансию на развивающихся рынках читать на FT.com

Технологии

Венчурные инвесторы прекратили финансировать стартапы, чья оценка стоимости взлетела на фоне ажиотажа в отрасли в предыдущие годы. Из-за этого стартапам теперь приходится бороться за выживание читать на WSJ.com

Развивающиеся страны обогнали развитые по числу поданных заявок на патенты в 2015 г., что свидетельствует о кардинальном изменении ситуации. Правда, львиная доля заявок пришлась на долю Китая читать на FT.com

Samsung выпустит обновление ПО для Galaxy S8 после жалоб на красноватый экран и проблемы с WiFi читать на WSJ.com

Стокгольм смог стать одним из европейских центров для технологических стартапов. Но многие предприниматели обеспокоены, сможет ли столица Швеции удержать этот статус читать на FT.com

Власти США начали внутреннее расследование из-за попыток некоторых чиновников заставить Twitter раскрыть личность владельца аккаунта, критикующего администрацию Трампа. Власти выясняют, не превысили ли чиновники свои полномочия читать на WSJ.com

Потребительский рынок

JAB Holding выставила на продажу обувной бренд Jimmy Choo. Это связано с решением JAB сосредоточиться на кофейном бизнесе, а не люксовых товарах читать на WSJ.com читать на FT.com

Гендиректор Adidas Каспер Рорштед во время поездки в Азию на прошлой неделе заявил, что большая часть производства останется в этом регионе. Его предшественник Герберт Хайнер в прошлом году говорил о «возвращении» производства в Германию читать на FT.com

Табачные компании в США процветают несмотря на строгое регулирование отрасли, снижение спроса и другие проблемы. Секрет в том, что они могут стабильно поднимать цены благодаря консолидации отрасли читать на WSJ.com

Производитель медицинского оборудования Becton Dickinson приобретет конкурента C.R. Bard за $24 млрд читать на WSJ.com читать на FT.com

Novartis тестирует два своих новых лекарства от болезни Альцгеймера на людях, не имеющих этого заболевания. Дело в том, что у них есть генетическая предрасположенность к нему, а Novartis делает ставку на предотвращение заболевания читать на WSJ.com

Менеджмент

Все больше выпускников бизнес-школ, получивших степень MBA, выбирают работу в финансово-технологических стартапах, а не в более традиционном для них банковском секторе или консалтинге читать на FT.com

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