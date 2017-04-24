Пять европейских компаний предоставят финансирование «Северного потока – 2»

Nord Stream 2 AG подписала с Engie, OMV, Shell, Uniper и Wintershall соглашения о финансировании проекта газопровода «Северный поток – 2», сообщает пресс-служба «Газпрома».

«Пять европейских компаний обязуются предоставить долгосрочное финансирование в объеме 50% от общей стоимости проекта, которая на данный момент оценивается в 9,5 млрд евро. Вклад каждой из компаний составит до 950 млн евро», - говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что единственным акционером проектной компании Nord Stream 2 AG останется «Газпром», пишет «Интерфакс».

Ввод «Северного потока – 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток – 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока». Общая стоимость проекта оценивается в 9,9 млрд евро, напоминает ТАСС.