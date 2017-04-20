«Газпром»: Завершаются переговоры о новой модели финансирования «Северного потока-2»

Партнеры по «Северному потоку-2» завершают переговоры о выборе новой модели финансирования проекта, сообщил ТАСС зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев. Какая именно модель может быть избрана, он не уточнил.

Для планирования, строительства и эксплуатации газопровода «Северный поток-2» была создана швейцарская Nord Stream 2 AG, которая сейчас полностью принадлежит «Газпрому». Предполагалось, что иностранные партнеры «Газпрома» выкупят доли в предприятии. «Газпрому» в СП должно было принадлежать 50%, германским Uniper (ранее E.ON) и BASF/Wintershall, англо-голландской Shell, австрийской OMV, французской ENGIE - по 10% каждой, напоминает ТАСС. От этой схемы было решено отказаться из-за возражений польского антимонопольного регулятора.

После этого партнеры начали поиски новой модели финансирования проекта.

Ввод «Северного потока - 2» намечен на конец 2019 г. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд куб. м в год. Новый газопровод удвоит мощность первого «Северного потока». Общая стоимость проекта оценивается в 9,9 млрд евро, напоминает ТАСС.