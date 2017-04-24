РЖД тестирует сервис по отслеживание грузов через Telegram

РЖД запустила в тестовом режиме сервис, который позволяет физическим лицам и индивидуальным предпринимателям отслеживать в режиме онлайн местонахождение груза. Для этого в Telegram необходимо добавить контакт rzdcargobot и ввести номер квитанции о приеме груза. Telegram-бот покажет информацию о дате приема груза, наименование станции отправления и назначения, а также о дате, времени последней операции и станции ее совершения, уточнили в РЖД.

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