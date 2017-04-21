РЖД потратит 318 млн рублей на разработку технологии беспилотного управления поездом

РЖД собирается привлечь разработчиков технологии движения поездов без машинистов на Московской и Октябрьской железных дорогах.

Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена контрактов суммарно составляет 318 млн руб. (с НДС). Сроки выполнения работ определены до конца 2019 г.

Подрядчикам предстоит выполнить работы по разработке системы управления движения поездов без машиниста на Московском центральном кольце (МЦК), Московской железной дороге, а также по разработке и внедрению технологии управления локомотивом без машиниста для маневровой работы на станции Лужская Октябрьской железной дороги.

В России «безлюдная технология» в 2015 г. реализована в сортировке станции Лужская (порт Усть-Луга, Ленинградская обл.), была внедрена система роспуска вагонов с автоматическим управлением горочным локомотивом. Отрабатывается схема управления маневровым тепловозом по радиоканалу с удаленного рабочего места оператора-машиниста. Это позволит одному человеку управлять сразу несколькими локомотивами.