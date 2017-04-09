В СКР назвали возможную причину столкновения поездов в Москве

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о столкновении двух поездов в Москве. Он поручил специалистам дать оценку действиям поездных бригад, а также всех служб, ответственных за безопасность движения на участке столкновения.

Следователи проверяют все возможные версии произошедшего. Версия машинистов о том, что столкновение произошло из-за пешехода, переходившего пути в неположенном месте, не подтвердилась. «Версия о том, что экстренное торможение локомотивной бригадой электропоезда применено в целях предотвращения наезда на пешехода, не подтверждается, и было обусловлено отказом его тормозной системы», - говорится в сообщении СКР.

Как сообщалось, 8 апреля в 22.40 на перегоне Фили - Кунцево-2 Белорусского направления Московской железной дороги произошло столкновение пустого электропоезда с двигавшимся за ним пассажирским поездом, следовавшим по маршруту Москва - Брест.