В Петербурге разрушился трансформатор на подстанции ФСК ЕЭС

В 18:04 мск на подстанции 220 кВ на проспекте Испытателей в Петербурге произошло разрушение высоковольтного ввода силового трансформатора, возгорания и пострадавших среди персонала нет, сообщила пресс-служба «ФСК ЕЭС».

Энергоснабжение восстанавливается по резервной схеме. Ранее очевидцы в социальных сетях сообщили о взрывах на подстанции на пр. Испытателей и об обрушении части стены здания, принадлежащего ФСК ЕЭС. По данным пресс-службы, предварительно в результате отключения оборудования произошло обесточение 14 жилых домов, 10 частных домов, торгового центра и котельной.

Данная подстанция закрытого типа была введена в строй в 2010 г. В здании размещено два автотрансформатора суммарной мощностью 160 МВА. Стоимость строительства составила 1,5 млрд руб.