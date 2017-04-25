РБК узнал суть договоренностей Сечина и Кадырова

«Роснефть» не будет продавать Чечне свои региональные активы и останется работать в республике. Как сообщает РБК, такой договоренности достигли 19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. Это порталу сообщили два источника в «Роснефти» и подтвердил источник в «Грознефтегазе» (51% принадлежит «Роснефти», 49% – Чечне). По данным одного из источников, также они договорились снять с «Роснефти» обязательства построить в Чечне НПЗ и что компания вложит средства в социальную инфраструктуру региона, в том числе построит там жилье и часть его передаст в муниципальную собственность. Объем инвестиций собеседник портала назвать отказался.

Представитель «Роснефти» итоги встречи не комментирует, представитель Кадырова и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков переадресовали вопрос пресс-службе «Роснефти». Песков назвал вопрос «корпоративным». Пресс-секретарь Кадырова Альви Каримов сказал, что встреча была «исключительно плодотворной».

Кадыров и Сечин встретились в Москве, а затем встретились уже по отдельности с Путиным после того, как 30 марта глава Чечни назвал завышенной цену в 12,5 млрд руб., по которой «Роснефть» хочет продать «Грознефтегаз» и другие свои активы в республике. Он назвал это отношение несправедливым и пообещал добиваться справедливости. Он высказал мнение, что «Роснефть» «не хочет смотреть на Чечню с открытыми глазами» и что «Сечин пришел в бизнес из большой политики и мог бы посмотреть на Чеченскую Республику как на послевоенный регион, который только строит свою экономику». После этого Financial Times написала об обострении конфликта «неуживчивого» Сечина и «воинственного» Кадырова. Герои статьи пригрозили газете совместным иском за эти «ложные измышления», предмет которых «затрагивает чувствительные моменты личных отношений Игоря Ивановича Сечина и Рамзана Ахмадовича Кадырова, оскорбляет светлую память Ахмад-Хаджи Кадырова, с которым Игорь Сечин был близко знаком с 1999 г.».

19 апреля Кадыров отчитался Путину, что власти Чечни и руководство «Роснефти» уладили «определенные недопонимания» и договорились о дальнейшем сотрудничестве. «Я так понял, что до руководства "Роснефти" не доходило то, что мы хотим. Сегодня мы нашли общий язык. И дальше будем двигаться и развивать отношения. "Роснефть" остается для нас очень важной в республике и дальше будет вкладывать и развивать и нефтяное направление, и экономику республики», – сказал он. «Роснефть» сообщила о договоренности создать рабочую группу по повышению эффективности совместных проектов. Также компания сообщила, что стороны обсудили соглашение, по которому «Роснефть» оказала финансовую помощь республике на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, предназначенных для обеспечения экологической и санитарной безопасности.