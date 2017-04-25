«Прайм» уточнил параметры размещения UC Rusal шестилетних евробондов

UC Rusal 25 апреля планирует разместить шестилетние еврооблигации в объеме $500 млн. Это «Прайму» сообщил источник в банковских кругах. По его словам, доходность установлена в размере 5,3%, спрос на бумаги превышает $1 млрд. Первоначальный ориентир доходности составлял около 5,325%.

Компания провела road show евробондов 24 апреля в Лондоне. Организаторами выпуска являются JPMorgan, «ВТБ капитал», Citi, Credit Suisse, Газпромбанк, «Ренессанс капитал», «Сбербанк КИБ» и Совкомбанк.