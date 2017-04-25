ФАС разрешила «Открытию» купить алмазный бизнес «Лукойла»

ФАС России удовлетворила ходатайство ООО «Открытие Промышленные Инвестиции», входящее в «Открытие Холдинг», о покупке 100% голосующих акций АО «Архангельское геологодобычное предприятие» («Архангельскгеолдобыча» ).

В начале апреля сделку предварительно согласовала правительственная комиссия по иностранным инвестициям.

«Архангельскгеолдобыча» разрабатывает трубку имени Гриба в Архангельской области. В начале декабря «Лукойл» заключил соглашение о продаже этой компании «Открытию» за $1,45 млрд.