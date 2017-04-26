En+ Дерипаски собралась провести летом IPO в Лондоне

Производитель электроэнергии и алюминия En+ Олега Дерипаски готовится провести в июле 2017 г. IPO в Лондоне. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Financial Times и ее источники. По их сведениям, En+ намерена продать 20-25% акций и привлечь $1,8-2 млрд. IPO En+ Group может стать крупнейшим размещением российской компании с 2012 г. В качестве консультантов для размещения группа наняла шесть инвестбанков: Citibank, JPMorgan, Credit Suisse, Societe Generale, Сбербанк и «ВТБ капитал».

К IPO компания планирует назначить трех независимых директоров и нового главу совета директоров, говорят источники FT.

Оценка En+ может составить $7,2-10 млрд, поступления от продажи компания рассчитывает направить на погашение долгов. При этом оценка компании сильно зависит от стоимости ее главного актива - UC Rusal, капитализация которого снизилась с февраля на 19%, отмечает издание.

При ухудшении конъюнктуры размещение может быть отложено на октябрь.

11 апреля источники «Ведомостей» говорили, что En+ может провести IPO в Лондоне уже в мае, если обстоятельства позволят, и что компания планирует продать на бирже 20% акций примерно за $2 млрд. Они ссылались на информацию, которая прозвучала на встрече менеджеров En+ с инвесторами в начале апреля.

Консолидированная выручка En+ Group (включает выручку En+ и Rusal за вычетом внутригрупповых оборотов) за 2016 г. - $9,776 млрд. В том числе выручка En+ (энергетические активы, кэптивный угледобывающий и логистический бизнес и др.) составила $2,482 млрд. Скорректированная EBITDA группы En+ в 2016 г. составила $2,311 млрд, скорректированная EBITDA En+ - $822 млн.

En+ не раскрывала результатов 2015 г. По итогам 2014 г. скорректированная EBITDA составляла $2,2 млрд (рост на 60% к 2013 г.), консолидированная выручка - $11,9 млрд (снижение на 6%). Долг En+ составляет $5,5 млрд.

В 2016 г. En+ консолидировала основные гидроэнергетические активы: ПАО «Иркутскэнерго» и ПАО «Красноярская ГЭС». Покупка 40% «Иркутскэнерго» у государственного «Интер РАО» (IRAO) за 70 млрд руб. стала самой дорогостоящей сделкой En+.

En+ Group является основным акционером UC Rusal (48,13%), показатели которого консолидирует в своей отчетности. Также En+ Group владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией «Евросибэнерго», производителем ферромолибдена «Союзметаллресурс», En+ Downstream (алюминиевая продукция), значительными угольными активами и логистическим бизнесом.

Кроме Дерипаски акционером En+ Group является «ВТБ капитал», купивший 4,35% акций En+ за $500 млн в середине 2011 г., напоминает «Интерфакс». Средства были направлены на погашение долга перед банком. В сделку была заложена оценка En+ в $11,5 млрд. Сама En+ уже не раз говорила о планах разместить акции на рынке, не называя точных сроков.