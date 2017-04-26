Бизнес-омбудсмен рассказал о трудностях ведения честного бизнеса в России

Вести бизнес в России честно сегодня очень сложно, признал в интервью ТАСС уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов. Его спросили, можно ли сейчас вести бизнес в стране честно и прозрачно.

«Очень сложно, - ответил он. - Выживают те бизнесы, у которых достаточно высокая норма доходности. Коррупции со стороны контрольных органов стало меньше, это вам каждый бизнесмен скажет. Но на уровне административного гнета это не отразилось».

По оценке Титова, государство никак не может преодолеть недоверие к бизнесу. «Задача ставится не помогать его развитию, а отслеживать все до мелочей. Контролирующие органы считают, что борются с потенциальными жуликами, которых во что бы то ни стало надо поймать. Есть некоторые зоны большего понимания, где контрольно-надзорные органы все-таки меняют свой стиль работы. Но вообще, продолжает царить принцип: "если вы не находитесь в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка", - считает бизнес-омбудсмен.