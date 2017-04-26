В Австрии гендиректора Airbus подозревают в мошенничестве – Reuters

В Австрии прокуратура расследует преступление, связанное с мошенничеством при заключении в 2003 г. контракта на $2 млрд по закупке истребителей Eurofighter для ВВС Австрии. В мошенничестве подозревается гендиректор авиастроительного концерна Airbus Томас Эндерс, передает Reuters со ссылкой на представителя прокуратуры Вены.

Airbus не комментирует информацию о подозрениях в отношении Эндерса. Сам гендиректор и Airbus ранее опровергали причастность к мошенничеству.

Уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено 24 февраля.