Прокуратура признала необоснованным отказ «Победы» в перевозке женщины с ребенком-инвалидом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура провела проверку по факту отказа авиакомпании «Победа» в перевозке матери с ребенком, страдающим ДЦП. В отношении авиакомпании возбуждено административное дело.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте провела проверку по факту отказа в посадке на рейс ООО "Авиакомпания "Победа" женщине с больным ребенком. В ходе проверки установлено, что пассажирам необоснованно отказано в воздушной перевозке на рейс DP407 от 15 апреля 2017 г. по маршруту Москва-Екатеринбург», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В нем отмечается, что по результатам проверки генеральному директору «Победы» вынесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в регистрации на рейс ребенку с церебральным параличом и его матери, которые планировали вылететь из Москвы в Екатеринбург в ночь на 15 апреля. «Победа» сообщила, что руководитель группы по наземному обеспечению уже уволен за некомпетентность в организации рабочего процесса в аэропорту. Компания проводит служебное расследование.

В сообщении перевозчика отмечалось, что пассажирка с больным ребенком «прибыла на стойку регистрации за две минуты до закрытия регистрации, по этой причине у наземной службы не было возможности организовать посадку маломобильного пассажира таким образом, чтобы не задержать вылет рейса». Им предложили альтернативный рейс другой компании из «Шереметьево» и «специальный комфортный трансфер из "Внуково"».