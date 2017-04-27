«Газпром» может сократить до 500 сотрудников – РБК

Переход «Газпрома» на систему контрактов под ключ по новым проектам может привести к сокращению 300-500 сотрудников концерна и его «дочек», пишет РБК со ссылкой на источники в компании и ее подрядных организациях. Численность центрального аппарата «Газпрома» оценивается в 4000 человек. О подготовке плана перехода на систему новых контрактов предправления «Газпрома» Алексея Миллера в марте проинформировал его за Виталий Маркелов, ссылается издание на копию письма. План готовится шестью департаментами и должен быть сдан к 1 июля.

Речь идет о контрактах полного цикла – EPC-контрактах, английская аббревиатура от Engineering, procurement and construction. Своего рода стройка под ключ за фиксированную цену. Вознаграждение за управление проектом не предусмотрено. Такие контракты предполагают перенос всех рисков по проектам на исполнителя при минимальных управленческих полномочиях со стороны заказчика. По этому принципу работают контракты на трубопроводы «Северный поток -2» и «Турецкий поток». В 2018 г. таки образом может быть исполнена примерно треть программы газового концерна стоимостью 1 трлн руб., прежде всего работы по строительству или ремонту трубопроводов, поставки труб и техники, строительству перерабатывающих и СПГ-заводов.

Из письма Макрелова следует, что новые принципы работы затронут административную структуру «Газпрома». Предполагается сокращение минимум трех профильных департаментов: отвечающего за строительство департамента 333 Сергея Прозорова, департамента 336 по проектным работам под руководством Андрея Скрепнюка и департамента 121 по корпоративным затратам Михаила Сироткина. Первые два могут быть объединены, причем из 600 человек в итоге могут остаться только 400. Первым об этом сообщил «Интерфакс»

В дочерних структурах «Газпрома» сокращения могут затронуть «Газпром инвест» и «Газпром комплектацию», которые выполняют роль заказчиков по некоторым проектам концерна.