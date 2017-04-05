Число сотрудников Veon за последние два года сократилось на тысячи человек

В общей сложности компания отказалась от услуг 24% своих сотрудников во всех странах присутствия и 15% в России

Число сотрудников компании Veon (бывший Vimpelcom Ltd.) с 2014 по 2016 г. снизилось на 23,9% с 55 207 до 41 994 человек, говорится в отчетности оператора за прошлый год, опубликованной на сайте Американской комиссии по ценным бумагам. Из документов следует, что штат уменьшился во всех локальных отделениях Vimpelcom, больше работников стало только в штаб-квартире компании, причем почти впятеро: их число выросло со 149 до 709.

В России (Veon тут работает под брендом «Билайн») количество сотрудников за те же два года сократилось на 15% с 27 935 до 23 622. Но сокращения заметны не по всем категориям: число сотрудников финансового и юридического блоков увеличилось. Представитель российского «Вымпелкома» объясняет, что в 2016 г. изменилась политика учета персонала по категориям, поэтому сравнивать данные за прошлый и позапрошлый годы не совсем корректно.

Затраты группы на персонал в абсолютном значении снизились на 30% с $1,122 млрд в 2014 г. до $775 млн в 2016 г.

В 2015 г. Vimpelcom заявил о программе трансформации, которая, по сообщениям компании в отчетности, включала в себя и работу с кадрами. Суть же трансформации заключается в превращении Vimpelcom из классического телекоммуникационного оператора в сервисную цифровую компанию.

Осенью 2015 г. гендиректор российского «Вымпелкома» Михаил Слободин заявил о грядущем масштабном сокращении сотрудников – на «десятки процентов». Реорганизация должна приблизить структуру управления «Вымпелкома» к ведущим мировым цифровым компаниям, заявлял тогда Слободин. Их отличают легкая структура принятия решений и высокая оперативность менеджмента, рассказывал он, но что за компании имеются в виду – не говорил.

Газета «Коммерсантъ» сообщала, что к концу 2017 г. «Вымпелком» намерен перевести 50–70% персонала на формат частичной работы вне офиса. За счет этого оператор рассчитывает отказаться от трети арендованных офисных площадей и, став инновационным работодателем, подготовиться к наступающему кадровому кризису, который неизбежно возникнет из-за демографического провала 1990-х гг.

Телекоммуникационные компании по всему миру стараются переводить максимальное количество функций на аутсорсинг, рассказывает партнер KPMG, руководитель практики по работе с компаниями сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Еркожа Акылбек. Часть сотрудников уходит, часть переводится в штат той компании, которая берет на себя заботу об элементах инфраструктуры оператора, объясняет он. Это позволяет экономить деньги и сосредоточиваться не на обслуживании инфраструктуры, а на создании качественного пользовательского сервиса, говорит Акылбек.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин отмечает, что сокращение персонала оказывает влияние на формирование таких показателей, как OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов, американский аналог EBITDA) и OPEX (текущие затраты). Veon избавился от двух-трех лишних ступеней управления, что действительно позволило облегчить принятие решений в компании, считает он. Но, несмотря на снижение затрат на персонал в абсолютных цифрах, относительно выручки Veon затраты компании на персонал даже незначительно выросли – с 8,3% в 2014 г. до 8,7%, отмечает Либин.

Другие российские телекоммуникационные операторы – МТС, «Мегафон» и Tele2 – пока не собираются сокращать численный состав, говорят их представители.

Представители Veon не ответили на вопросы «Ведомостей».