Чистая прибыль «Вертолетов России» в 2016 году сократилась почти вдвое

Консолидированная чистая прибыль АО «Вертолеты России» в 2016 г. составила 15,2 млрд руб., что на 47,8% меньше, чем годом ранее, говорится в отчете госкорпорации «Ростех». Консолидированная выручка холдинга снизилась на 2,3% до 193,1 млрд руб. Почти 30% от этой суммы составила выручка от услуг послепродажного обслуживания.

Холдинг «Вертолеты России» был образован в 2007 г., в него входят несколько вертолетных заводов, конструкторских бюро, предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий. Основные покупатели продукции холдинга — Минобороны, МВД, МЧС, российские и иностранные авиакомпании.

«Вертолетами России» через ОПК «Оборонпром» владеет «Ростех», но в ближайшее время должна завершиться сделка по вхождению в компанию РФПИ и ближневосточных суверенных фондов, которым достанутся 12% акций. Кроме того, еще около 13% «Вертолетов России» интересуются инвесторы из Индии.