Чистая прибыль «Ростеха» по МСФО в 2016 году снизилась на 11%

Госкорпорация «Ростех» в 2016 г. получила 88 млрд руб. чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), что на 11% меньше, чем годом ранее, следует из отчета компании. Выручка компании выросла на 11% до 1,266 трлн руб. Средняя ежемесячная зарплата сотрудников корпорации увеличилась на 7% до 44 000 руб.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 268 млрд руб., что на 6% больше, чем в 2015 г. Суммарный объем инвестиций по итогам года вырос на 10% до 142 млрд руб. Объем поставок продукции военного назначения АО «Рособоронэкспорт» увеличился на 3% до $13,1 млрд, объем производства гражданской продукции вырос на 11% до 374 млрд руб.

Среди ключевых событий года — поставки 151 вертолета в Индию, запуск процедуры докапитализации подконтрольного «Ростеху» Новикомбанка, назначение нового генерального директора «Автоваза», запуск пяти новых линий концерна «Калашников», открытие международного аэропорта «Жуковский», завершение поставок ЗРС С-300 Ирану.