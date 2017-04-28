Группа «Черкизово» закрыла сделку по покупке агрохолдинга «Напко»

Группа «Черкизово» завершила покупку агрохолдинга «Напко». В состав приобретенных активов вошли сельскохозяйственные земли площадью 147 000 га, расположенные в Липецкой, Тамбовской и Пензенской областях. В результате сделки общий банк сельхозземель «Черкизово» увеличился до 287 000 га. Кроме того, в рамках сделки «Черкизово» приобрело производственную инфраструктуру для возделывания и хранения зерновых, отмечается в сообщении группы.

«Мы рады, что нам удалось быстро завершить сделку по приобретению бизнеса «Напко», — заявил генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов. — Сделка позволит в ближайшие годы увеличить самообеспеченность компании зерном до 60% по сравнению с 30% на конец 2016 г. Кроме того, в результате покупки «Напко» мы рассчитываем на синергию активов и снижение общей себестоимости в сегменте растениеводства».

Итоговая стоимость сделки составила 4,872 млрд руб. Она основана на независимой оценке Ernst & Young и соответствует средним рыночным мультипликаторам аналогичных компаний, работающих на российском рынке. Независимые члены совета директоров «Черкизово» одобрили приобретение 100% «Напко» у аффилированных лиц. «Черкизово» взяло на себя долг агрохолдинга, который на 31 марта составлял 751 млн руб.