Убыток «Росгосстраха» по МСФО в 2016 году вырос в 6,6 раза

Чистый убыток «Росгосстраха» по МСФО вырос в 6,57 раза - с 5 млрд руб. в 2015 г. до 33,3 млрд руб. в 2016 г. Такие данные содержатся в отчетности страховой компании.

Страховые премии снизились на 20,4% и составили 120 млрд руб., выплаты выросли на 20,3% и оцениваются на уровне 118,6 млрд руб. Активы сократились на 9,1% до 164,7 млрд руб. Отрицательный финансовый результат в 2016 г. показало автострахование (-32,9 млрд руб.), остальные виды бизнеса для страховщика были прибыльными, говорится в отчетности.

Ранее компания отчиталась о финансовом состоянии компании по итогам 2016 г. по РСБУ (убыток увеличился в 15,4 раза до 17,8 млрд руб.). Компания объясняла столь большой рост убытка существенным увеличением объема выплат по ОСАГО, которое, в свою очередь, произошло из-за злоупотребления правом со стороны потерпевших.