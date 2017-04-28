Авиавласти России и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения

Авиавласти России и Таджикистана урегулировали вопросы авиасообщения между странами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса России.

«Авиационные власти Республики Таджикистан и Российской Федерации в результате состоявшихся консультаций урегулировали вопросы, относящиеся к воздушному сообщению между странами, и договорились продолжить взаимовыгодное сотрудничество», - сообщили в пресс-службе.

Стороны согласовали назначение второго российского перевозчика на полеты из «Жуковского» в Таджикистан.

По информации источника, знакомого с итогами переговоров, Россия в свою очередь отменит ограничения на полеты таджикской авиакомпании Somon Air.