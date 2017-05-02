«Нафтогаз» снизит тарифы на 10% в обмен на увеличение транзита с 2020 года

Концерн «Нафтогаз Украины» планирует снизить транзитные тарифы после окончания договоров с российским «Газпромом» в 2019 г., сообщает Прайм со ссылкой на немецкое агентство DPA, которое в свю очередь ссылается на одного из директоров Юрия Витренко.

«С 2020 г. тарифы будут снижены примерно на одну десятую, и это сделает украинскую газотранспортную систему значительно дешевле, чем «Северный поток 2», - заявил он. Витренко раскритиковал российский проект как «экономически неоправданное» строительство.

Представитель украинской компании уточнил, что условием для снижения тарифов станет увеличение гарантированных объемов транзита в размере около 110 млрд куб. м.