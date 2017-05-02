«Аэрофлот» сократил в I квартале убыток по РСБУ на 24% до 2,29 млрд рублей

«Аэрофлот» сократил в I квартале 2017 г. чистый убыток по РСБУ на 24% в годовом выражении, до 2,29 млрд руб., следует из отчетности авиакомпании.

Выручка за отчетный период составила 87,78 млрд руб. против прошлогоднего показателя в 87,2 млрд руб.

Валовой убыток компании составил 1,7 млрд руб. против валовой прибыли в 3,27 млрд руб., полученной годом ранее.

Долгосрочные обязательства перевозчика на конец квартала составили 15,26 млрд руб. (на конец 2016 г. - 17,7 млрд руб.), краткосрочные - 101,89 млрд руб. (на конец 2016 г. - 79,58 млрд руб.)