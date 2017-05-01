Самолет «Аэрофлота» на подлете к аэропорту Бангкока попал в зону сильной турбулентности
По уточненным данным дипмиссии, пострадали 27 человек – 24 россиянина и трое подданных Таиланда
«Пилотировал рейс опытный экипаж. У командира воздушного судна налет свыше 23 000 часов, у второго пилота - свыше 10 500 часов. Однако турбулентность, в которую попал Boeing 777, невозможно было предугадать», - говорится в сообщении компании. Экипаж благополучно посадил самолет в 3.38 мск
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По уточненным данным дипмиссии, пострадали 27 человек, из них 24 россиянина и трое подданных Таиланда, в основном они получили переломы и ушибы
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1 мая Boeing 777 «Аэрофлота», вылетевший из Москвы, на подлете к аэропорту Бангкока «Суваннапум» за 40 минут до посадки попал в зону кратковременной сильной турбулентности, сообщает посольство России в Таиланде
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