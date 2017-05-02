Alitalia передана под чрезвычайное управление

Авиакомпания Alitalia, оказавшаяся на грани банкротства, передана под чрезвычайное управление. Как сообщил во вторник министр транспорта и инфраструктуры Грациано Дельрио, правительство издало соответствующий указ.

Ранее на совете директоров компании, 49% которой принадлежит Etihad Airways, одобрили официальный запрос о процедуре запуска чрезвычайного управления. Как стало известно, министерство экономического развития выбрало сразу трех чрезвычайных комиссаров, специалистов в области управления воздушным транспортом и корпоративного права, в задачи которых войдет обеспечение оперативности Alitalia на протяжении полугода и поиск нового покупателя. При этом компания гарантирует выполнение рейсов по графику.

По словам министра экономического развития Карло Календы, правительство может выделить максимум 600 000 евро в качестве кредита на переходный период, пока не найдется покупатель.

Во вторник руководство итальянской авиакомпании Alitalia приняло единогласное решение начать процедуру банкротства после того, как ее сотрудники отказались одобрить план реструктуризации. Единогласное решение совета директоров объясняется «серьезной экономической и финансовой ситуацией в компании» и «невозможностью быстро найти альтернативные решения», которые позволили бы спасти компанию, говорится в ее заявлении.

Alitalia была основана в 1947 г. В 2008 г. она объявила о банкротстве из-за финансовых трудностей. Переговоры о ее продаже велись с французской авиакомпанией Air France. Но сделке воспрепятствовал Сильвио Берлускони, который занимал тогда пост премьер-министра Италии. Alitalia получила кредит на 300 млн евро. В 2014 г. 49% компании купила эмиратская Etihad Airways. Но это не помогло, авиакомпания продолжала нести убытки. В 2016 г. они достигли 400 млн евро.