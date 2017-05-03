Белоруссия в январе-феврале снизила импорт нефти из России более чем на 30%

Белоруссия в январе-феврале 2017 г. импортировала из России 2 млн 656 700 т нефти, что на 30,3% меньше, чем в январе-феврале прошлого года, говорится в материалах Национального статистического комитета республики (Белстат).

Среднеконтрактная цена импорта нефти составила $299 за 1 т (рост в 2 раза).

В отчетный период Белоруссия экспортировала 265 800 т нефти собственной добычи (соответствует уровню аналогичного периода 2016 г.). Средняя цена выросла на 85,2% - до $374 за 1 т.

Экспорт нефтепродуктов из страны сократился на 49,4% до 1 586 700 т. При этом в страны СНГ (в основном в Россию и на Украину) было поставлено 553 400 т нефтепродуктов (снижение на 25,4%), в страны дальнего зарубежья - 1 33 300 т (снижение на 56,8%). Среднеконтрактная цена экспорта нефтепродуктов была равна $427 за 1 т (рост на 67,6%), в том числе в страны СНГ - $499 за 1 т (рост на 48,9%), дальнего зарубежья - $388 за 1 т (рост на 69%).

За январь-февраль Белоруссия ввезла 469 100 т нефтепродуктов (рост в 2 раза) по средней цене $332 за 1 т (рост на 20,1%). Почти весь объем импорта пришелся на страны СНГ.

Импорт российского природного газа вырос на 1,1% до 3,9 млрд куб. м, цена возросла на 6,1% до $145 за 1000 куб. м.

Экспорт энергетических товаров из Белоруссии в январе-феврале этого года в денежном выражении снизился на 9,6% до $791,1 млн, импорт возрос на 32,2% до $1 млрд 540,8 млн. Таким образом, в торговле энергоносителями сложился дефицит в размере $749,7 млн.

Конфликт между РФ и Белоруссией по вопросу задолженности за газ привел к тому, что Россия в III квартале 2016 г. сократила поставки нефти в республику с 5,3 млн т до 3,5 млн т. В I квартале 2017 г. было прокачано 4 млн т. В конце апреля президент России Владимир Путин сообщил, что Россия и Белоруссия урегулировали все спорные вопросы в нефтегазовой сфере.