Путин: Россия вложит в турецкую АЭС «Аккую» $22 млрд

Президент России Владимир Путин назвал сумму инвестиций в строительство АЭС «Аккую» в Турции. «Общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС) составит $22 млрд», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В материалах к встрече двух лидеров отмечается, что стратегический статус, которым Турция планирует наделить строительство АЭС, позволит вернуть более $2,3 млрд инвестиций. В эту сумму входит $1,3 млрд возмещения НДС в период сооружения станции, а также из льготы по налогу на прибыль (снижение ставки с 20% до 2%).

АЭС «Аккую» строится по схеме BOO, когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона: так, компании «Росатома» принадлежит почти 100% в капитале АО «АЭС Аккую». В дальнейшем может быть принято решение о продаже инвесторам до 49% в проекте, не менее 51% должно остаться у российской стороны. Проект предполагает строительство четырех блоков мощностью 1200 МВт каждый.