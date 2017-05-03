«Детский мир» направит на дивиденды за девять месяцев 2017 года не менее 50% прибыли

«Детский мир» выплатит за девять месяцев 2017 г. дивиденды в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО. Об этом заявил руководитель проектов на рынке капиталов и оценки бизнеса «Детский мир» Сергей Левицкий.

«В отношении нашей дивидендной политики за девять месяцев 2017 г. мы можем сказать, что она составит не менее 50% чистой прибыли по МСФО. Мы не изменили свою дивидендную политику», - сказал он.

Ранее «Детский мир» отчитался за I квартал 2017 г. Скорректированная чистая прибыль группы компаний по МСФО в отчетном периоде увеличилась на 34,4% по сравнению с показателем за аналогичный период 2016 г. и составила 137 млн руб. Однако с учетом выплаты бонусов топ-менеджменту компании в рамках программы долгосрочной мотивации ритейлер получил 89 млн руб. убытка,отмечается в материалах «Детского мира». Выручка «Детского мира» при этом увеличилась на 28,3% и достигла 21,1 млрд руб.