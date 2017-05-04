Еще один акционер «Башнефти» прокомментировал претензии «Роснефти» к АФК «Система»

Фонд Prosperity Capital, являющийся акционером «Башнефти» с 2009 г. и одно время владевший до 10% в этой компании, также был недоволен реорганизацией «Башнефти» в 2014 г., сообщает РБК. Из-за недовольства этой реорганизацией «Роснефть» и «Башнефть» недавно подали иск к прежнему владельцу «Башнефти» – АФК «Система» и дочернему «Система-инвесту» на 106,6 млрд руб. Как сказал РБК директор Prosperity Capital Александр Бранис, условия реорганизации «Система-инвеста» были несправедливыми, так как при реорганизации действительно «потерялся» долг «Системы» перед «Башнефтью». Фонд высказал эти претензии представителям АФК устно, добавил он, другие действия не совершались. Также, по словам Браниса, у фонда были претензии к АФК и по более ранним сделкам.

Из-за реорганизации структуры собственности «Башнефти» в 2013–2014 гг. истцы лишились косвенного владения в Башкирской энергосбытовой компании (ОАО «БЭСК»), «Уфаоргсинтезе», потеряли право на долг АФК «Система» перед «Башнефтью», рассказывал ранее источник «Интерфакса». «Эти претензии недалеки от истины», – признал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.

По словам Браниса, его фонд считает, что «Башнефть» купила собственное здание у АФК «Система» в 2012 г. слишком дорого (за 3,4 млрд руб.), а 50% «Финансового альянса» (занимается железнодорожными перевозками) продала «Системе» в том же году очень дешево (также за 3,4 млрд руб.). Фонд также был недоволен низкой оценкой нефтеперерабатывающих активов при их присоединении в 2012 г. к «Башнефти».

Несмотря на это, Prosperity Capital считает инвестиции в «Башнефть» выгодными. Под контролем «Системы» «Башнефть» полностью преобразилась, сказал Бранис. Он добавил, что в какой-то момент фонд вынужден был сократить пакет в «Башнефти» из-за слишком быстрого роста акций компании: они стали занимать слишком большую часть портфеля. Каким пакетом сейчас владеет фонд, Бранис не уточнил.