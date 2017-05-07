Алишер Усманов вошел в пятерку богатейших людей Великобритании

Британская газета The Sunday Times опубликовала рейтинг богатейших резидентов Соединенного Королевства в 2017 г. Возглавили список братья Шри и Гопи Индуйя, чье состояние оценивается в 16,2 млрд фунтов стерлингов ($21 млрд). Братья — выходцы из Индии, занимаются недвижимостью, банковским и ресторанным бизнесом, торговлей. В прошлом году они занимали второе место рейтинга.

В этот году на второй строчке оказался 59-летний американский бизнесмен Леонард Блаватник. Принадлежащая ему компания Access Industries объединяет активы в сферах природных ресурсов, недвижимости, СМИ и музыкального производства. Его состояние оценивается почти в 15,9 млрд фунтов ($20,7 млрд).

Третье место заняли прошлогодние лидеры братья Дэвид и Саймон Рубены с состоянием в 14 млрд фунтов ($18,1 млрд).

Российский бизнесмен, владелец компании «Металлоинвест» и акционер лондонского футбольного клуба «Арсенал» Алишер Усманов стал пятым. Его состояние оценивается в 11,8 млрд фунтов ($15,3 млрд). 13-ю строчку списка сохранил за собой владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович с 8 млрд фунтов ($10,3 млрд).