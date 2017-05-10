Аэропорты Москвы вернулись к зимним стандартам работы

Московские аэропорты вернулись к зимним стандартам работы и работают штатно несмотря на погодные условия, заявили «Интерфаксу» в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

«Аэродромные наземные службы в московских аэропортах оперативно отреагировали на аномальную погоду и смогли быстро вернуться к зимним стандартам работы», - сказал собеседник агентства. По его словам, это помогло избежать уходов на запасные аэродромы и проблем с длительными задержками рейсов.

Взлетно-посадочные полосы, рулежки, стоянки проходят необходимые обработки по зимним стандартам обслуживания, все самолеты проходят обработку противогололедным реагентом перед вылетом, добавил он.