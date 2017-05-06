Гидрометцентр предупредил о снеге и гололедице в Москве 9 мая

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 8 и 9 мая в Центральном федеральном округе, в том числе в Москве и Московской области, ожидаются неблагоприятные погодные условия.

«Под влиянием активного циклона, который будет перемещаться через Центральный федеральный округ с запада на восток, днем 8 мая и ночью 9 мая… ожидаются сильные осадки», — говорится в сообщении синоптиков.

В Калужской, Тульской, Рязанской областях пройдет дождь. В Тверской, Смоленской, Московской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областях — дождь со снегом, временный снежный покров достигнет 10-20 см.

Ночью ожидается гололедица. В большинстве областей Центрального федерального округа порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.