Песков переадресовал правительству вопрос о бонусах членам правления «Роснефти»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал правительству вопрос о размере бонусов членам правления «Роснефти».

«Это вопрос не к нам. И с точки зрения директив по голосованию представителям государства это все-таки вопрос к правительству», - сказал он.

«Роснефть» выплатила членам правления за I квартал 1,5 млрд руб. премий, говорится в отчете компании по РСБУ. Это больше половины премий за весь 2016 г. и в 100 раз больше, чем выплаты за I квартал 2016 г. Размер вознаграждения членов правления в I квартале увеличился в связи с выплатой премии за реализацию интегральной приватизационной сделки – покупку у государства 50,08% акций «Башнефти» и продажу инвесторам 19,5% «Роснефти», объяснил представитель «Роснефти».