Винокуров уходит с поста президента А1 – РБК

Возглавлявший инвестподразделение «Альфа-групп» – А1 – Александр Винокуров ушел из компании, сообщает РБК со ссылкой на него самого. Эту позицию займет бывший топ-менеджер «Росбилдинга», управляющий директор А1 с 2015 г. Андрей Тясто.

Свои задачи Тясто, по его словам, видит в увеличении количества проектов и повышении уровня их капиталоемкости. Совладелец «Альфа-групп» Герман Хан отмечает, что стратегической задачей Тясто станет «продолжение тренда на повышение эффективности активов, принадлежащих А1».

Сам Винокуров будет развивать собственный инвестиционный проект «Марафон групп», который создал вместе с другим выходцем из А1 – Сергеем Захаровым. Компания будет ориентироваться на сделки главным образом в четырех направлениях: фармацевтика, FMCG и ретейл, транспортная инфраструктура и сельское хозяйство. Группа при этом собирается активно работать с проблемными активами. Ограничений на размер актива или размер «входной инвестиции» в новых сделках пока нет. Винокуров будет ориентироваться на «лучшие мировые практики».

Финансировать проекты партнеры по «Марафон групп» намерены из собственных средств. Формироваться они будут в субхолдинги, как, например, «Марафон фарма». Его управляющим директором стал Игорь Крылов, который работал гендиректором крупнейшего российского фармпроизводителя «Фармстандарт». Крылов полагает, что совокупная выручка активов «Марафон фарма» по итогам 2017 г. должна превысить 100 млрд руб. против примерно 50 млрд руб. годом ранее.