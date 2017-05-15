Предварительное заседание суда по иску «Роснефти» к АФК «Система» назначено на 6 июня

Предварительное заседание суда по иску «Роснефти» и «Башнефти» к АФК «Система» назначено на 6 июня, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Судьей назначена Ирина Нурисламова.

Иск «Роснефти» и «Башнефти» к АФК на 106,6 млрд руб., поданный 2 мая в арбитраж Москвы, был возвращен московским судом. Согласно документу требования истца являются корпоративным спором, при этом лицом, в отношении которого рассматривается корпоративный спор и в пользу которого взыскиваются убытки, является АНК «Башнефть», которая зарегистрирована в Уфе.

Из определения суда следует, что «Роснефть» и «Башнефть» требуют возместить потери компании от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г. В начале 2014 г. «Система» и «Система-инвест» владели совместно более чем 73% «Башнефти». «Совместными действиями компаний была проведена реорганизация «Башнефти», в результате которой «Башнефть» утратила контроль над 49,41% «Система-инвеста», провела выкуп 16,8% акций «Башнефти» у миноритарных акционеров за свой счет с их последующим погашением. Дочернему обществу «Башнефти» («Башнефть-инвест») была передана задолженность по договорам займа перед «Башнефтью» (36 млрд руб. – «Ведомости»). Обязательства по ним прекратились в результате совпадения должника и кредитора в одном лице», – отмечается в судебном определении. «Башнефть-инвест» в 2014 г. был присоединен к «Башнефти», а казначейские акции погашены.