Стоимость акций АФК «Система» впервые за два года опускалась ниже 13 рублей

В ходе торгов на Московской бирже стоимость обыкновенных акций Акционерной финансовой корпорации «Система» впервые за два года опускалась ниже 13 руб. Минимальная стоимость составляла 12,78 руб. за акцию. Позже акции частично отыграли падение — к 12.37 мск их стоимость составляла 13,39 руб. (-2,69%).

Падение вызвано сообщениями о том, что «Роснефть» и «Башнефть» подали иск к АФК «Система» на 106,6 млрд руб. В четверг исковое заявление поступило в арбитражный суд Башкортостана. «Роснефть» требует от АФК возместить потери от реорганизации акционерного владения «Башнефтью», проведенной в 2014 г.