Нефть обновила максимум с конца апреля на фоне падения запасов в США

Цены на нефть подскочили до максимального уровня с конца апреля на данных о снижении запасов топлива в США по итогам прошлой недели.

Цена июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.39 мск увеличилась на 93 цента (1,80%) - до $52,58 за баррель. Ранее котировки повышались до максимальных с 21 апреля $52,61 за баррель. Июньский контракт на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал на 70 центов (1,44%) - до $49,36 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране упали на 1,75 млн баррелей за прошлую неделю, бензина - на 413 000 баррелей, дистиллятов - на 1,94 млн баррелей.

Данные по нефти оказались лучше, чем показатели Американского института нефти (API), накануне сообщившего о росте запасов, однако хуже, чем ожидавшееся экспертами сокращение на 2,3 млн баррелей.

Кроме того, инвесторов удивили данные о добыче - на минувшей неделе объем добываемой в США нефти снизился на 9000 баррелей в сутки, до 9,305 млн. Основной причиной снижения стало падение добычи на Аляске на 25 000 баррелей в сутки. До этого добыча в стране росла на протяжении 12 недель подряд.