К бастующим золотодобытчикам выехал полпред Путина Меняйло

К забастовавшим золотодобытчикам в Забайкалье экстренно выехал полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло. Как сообщили «Забмедиа» в Сибирском окружном информационном центре, он находился с рабочим визитом в Улан-Удэ. Вылететь в Забайкалье он не смог из-за нелетной погоды.

В Тунгокоченском районе Забайкальского края в среду вечером начали забастовку две смены шахтеров на шахте «Юго-Западная» ООО «Дарасунский рудник». Они протестуют против задержки и необоснованного занижения зарплат и отказываются выходить из шахты. Сначала сообщалось, что в шахте находится 81 человек, сейчас, как отмечает «Забмедиа», там 80 или 89 бастующих, по разным данным.

Также к бастующим собирался выехать прокурор Забайкальского края Василий Войкин. Прокуратура уже начала свою проверку на руднике. Также на шахту выехали сотрудники Забайкальского следственного управления СКР для проведения доследственной проверки, сообщает «Забмедиа».