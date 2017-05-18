Забастовавшим золотодобытчикам задержали 16,5 млн рублей зарплат – «Забмедиа»

Задолженность по зарплате перед 873 работниками Дарасунского рудника составляет 16 419 850 руб., сообщил «Забмедиа» информированный источник. Он уточнил, что это зарплата за апрель, ее задержали на два дня.

В среду вечером две смены шахтеров Вершино-Дарасунского рудника в Тунгокоченском районе Забайкальского края объявили забастовку и отказываются покидать шахту «Октябрьская». Изначально под землей остался 81 человек, утром, по данным «Забмедиа», из шахты добровольно вышли трое. Повод для протеста – задержка зарплаты и ее занижение по причинам, которые шахтеры считают необъективными.

На место выехала губернатор Забайкалья Наталья Жданова, которая намерена найти пути скорейшего решения трудового конфликта, сообщили в ее пресс-службе. Также на место выехал глава Тунгокоченского района Михаил Измайлов.