В Забайкалье 80 золотодобытчиков отказались выходить из шахты из-за невыплаты зарплаты

В Тунгокоченском районе Забайкалья 81 шахтер золотодобывющей шахты «Юго-Западная» Вершино-Дарасунского рудника с 17 мая не выходит на поверхность из-за снижения зарплаты. Это «Интерфаксу сообщили в районной администрации. "Горнякам выплатили зарплату, но меньше, что и послужило причиной для забастовки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, на место выехала губернатор края Наталья Жданова. Это же «Забмедиа» подтвердили в пресс-службе руководителя региона. В пресс-службе Ждановой говорят, что причиной забастовки стала невыплата зарплаты. «Глава региона намерена на месте разобраться в ситуации и найти пути скорейшего решения трудового конфликта», – сказал собеседник «Забмедиа». По информации издания, бастующие требуют выплатить им зарплату за апрель 2017 г. Такую же причину «Забмедиа» назвала и руководитель федерации профсоюзов региона Зоя Прохорова.

Затем сотрудник рудника рассказал изданию, что поводом для протеста стала и задержка зарплаты и ее занижение по необъективным причинам. «Бастуют шахтеры из-за того, что им ежемесячно снижали КТУ (коэффициент трудового участия). В апреле вообще снизили до 0,3. По какой причине так получается, не объясняют. За апрель еще не выплачивали зарплату и уже на четыре дня ее задержали. О причинах задержки никто не говорит. Раньше задержки были небольшие – день-два, но КТУ все равно лишали 0,8; 0,7; 0,9, а в этот раз сказали «0,5», но потом выяснилось, что вообще 0,3», - рассказал он. По его словам, при начислении зарплаты обращают внимание на план, однако шахтеры всегда справляются с планом, но несмотря на это КТУ, равный единице, им еще не ставили, а от размера этого коэффициента зависят дальнейшие начисления.

В шахту организована подача пищи и воздуха, сообщает "Забмедиа". По его сведениям, в 13.00 18 мая три горняка добровольно покинули шахту.

На место также выехал глава района Михаил Измайлов, сообщает «Интерфакс». В пресс-службе краевой прокуратуры агентству сообщили, что районная прокуратура приступила к проверке, при необходимости ее усилят сотрудниками краевого надзорного ведомства. В район планирует прилететь прокурор края Василий Войкин.